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1 вересня: стало відомо, скільки першачків цьогоріч підуть до українських шкіл

1 вересня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
1 вересня: стало відомо, скільки першачків цьогоріч підуть до українських шкіл
Урочиста лінійка на 1 вересня у школах. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І другий рік поспіль українські дітлахи змущені йти до школи в умовах війни. Вже сьогодні до українських шкіл прийдуть 340 тисяч першокласників.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

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За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, минулого року до українських шкіл зарахували майже 325 тисяч першокласників, тоді як, наприклад, у 2020 році до першого класу пішли 428 тисяч дітей.

"Враховуючи високу мобільність українців, яка зараз відбувається, ми дали час до 1 жовтня для того, щоб управління освіти повністю виписали контингент. Точну цифру будемо знайти вже після 1 жовтня", — додав Вітренко.

На його думку, цьогоріч, як минулого року, найбільш безпечним місцем в країні будуть заклади освіти.

Нагадаємо, батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.

Усе більше батьків згодні віддавати своїх дітей на очне навчання. Малечі також більше подобається вчитися за партами з друзями, а не перед екраном компʼютера.

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