1 вересня: стало відомо, скільки першачків цьогоріч підуть до українських шкіл
В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І другий рік поспіль українські дітлахи змущені йти до школи в умовах війни. Вже сьогодні до українських шкіл прийдуть 340 тисяч першокласників.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.
Початок навчального року
За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, минулого року до українських шкіл зарахували майже 325 тисяч першокласників, тоді як, наприклад, у 2020 році до першого класу пішли 428 тисяч дітей.
"Враховуючи високу мобільність українців, яка зараз відбувається, ми дали час до 1 жовтня для того, щоб управління освіти повністю виписали контингент. Точну цифру будемо знайти вже після 1 жовтня", — додав Вітренко.
На його думку, цьогоріч, як минулого року, найбільш безпечним місцем в країні будуть заклади освіти.
Нагадаємо, батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.
Усе більше батьків згодні віддавати своїх дітей на очне навчання. Малечі також більше подобається вчитися за партами з друзями, а не перед екраном компʼютера.