Чи будуть святкові лінійки 1 вересня в Україні – пояснення по містах

Святкова лінійка першого вересня в одній з українських шкіл. Фото: скриншот з YouTube

Наближається перше вересня, а це означає, що у всіх школах та інших навчальних закладах України починається новий навчальний рік. Не секрет, що у цей день всі школярі збираються на традиційну святкову лінійку, але в умовах війни дещо зміниться.

Новини.LIVE розповідає, чи відбудуться святкові лінійки в деяких українських містах.

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Київ та Київська область

На жаль, в умовах воєнного стану першого вересня у столиці та області не буде гучних лінійок. Замість традиційної лінійки у Києві та області можна буде погуляти визначними місцями, відвідати різні екскурсії, побувати у подорожі та на квестах.

Лінійка першого вересня в українській школі. Фото: скриншот з YouTube

Харківщина

"Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки. Наразі 5 закладів вищої та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Втім, наступного навчального року явно переважатиме формат дистанційного навчання", — стверджує начальник ОВА Олег Синєгубов.

Втім, поки невідомо, чи буде лінійка, але судячи з ситуації в області, навряд чи батьки та вчителя ризикнуть здоров'ям дітей.

Львівщина

На Львівщині навчальним закладам радять не влаштовувати лінійки на перше вересня. За словами голови ОВА Максима Козицького, за великим бажанням можна зробити її для першокласників та учнів 11-х класів. Він не радить поширювати інформацію про дату та місце проведення лінійок.

Перше вересня в одній зі шкіл України. Фото: скриншот з YouTube

Прикарпаття

На Заході не планують проводити свято першого дзвоника, але мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що кожна школа може сама вирішувати, в якому форматі буде перше вересня.

"Традиційно щось буде для першокласників. Очевидно, буде перший дзвоник, але великої кількості, скупчення людей не буде", — заявив Руслан Марцінків.

Святкова лінійка у школі. Фото: скриншот з YouTube

Дніпропетровщина

Як стверджує заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Олена Яковенко, все залежитиме від рівня безпеки.

"Цього року будемо дивитись. Безпека та життя дітей — понад усе. Буде все добре — будемо проводити. Але ми розуміємо, що великі лінійки не рекомендовані. Можна зібратись невеликими групами, з урахуванням посадкових місць в укритті. Можливо, це будуть вибіркові класи, наприклад перші та одинадцяті. Або декілька паралелей, щоб мінімізувати ризики", — зазначила Олена Яковенко.

Нагадаємо, ми писали про те, чому новий навчальний рік в Україні починається саме першого вересня.

Раніше ми розповідали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня.

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати першокласнику на перше вересня.