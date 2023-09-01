1 сентября: стало известно, сколько первоклашек в этом году пойдут в украинские школы

Торжественная линейка на 1 сентября в школах. Фото: Google

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. И второй год подряд украинские детишки вынуждены идти в школу в условиях войны. Уже сегодня в украинские школы придут 340 тысяч первоклассников.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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Начало учебного года

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, в прошлом году в украинские школы зачислили почти 325 тысяч первоклассников, тогда как, например, в 2020 году в первый класс пошли 428 тысяч детей.

"Учитывая высокую мобильность украинцев, которая сейчас происходит, мы дали время до 1 октября для того, чтобы управление образования полностью выписали контингент. Точную цифру будем найти уже после 1 октября", — добавил Витренко.

По его мнению, в этом году, как и в прошлом году, наиболее безопасным местом в стране будут учебные заведения.

Напомним, родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с 1 сентября. В этом году — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

Все больше родителей согласны отдавать своих детей на очное обучение. Малышам больше нравится учиться за партами с друзьями, а не перед экраном компьютера.