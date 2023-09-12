Адвокат пояснив, що не так із заявою влади про перегляд всіх рішення ВЛК

Військовозобов'язаний проходить медкомісію. Фото: google.com

Адвокат Роман Сімутін розповів, що коли Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням про перевірку рішень військово-лікарських комісій, то це варто читати між рядків, адже подібні заяви не роблять без відпрацювання механізму реалізації.

Про це Роман Сімутін розповів на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:

Перевірка рішень ВЛК

Адвокат каже, що переглянути рішення ВЛК про непридатність, як і рішення МСЕК про встановлення довічної інвалідності в межах чинних положень, — нереально.

"Після постанови ВЛК про непридатність вас виключають з військового обліку і ви вже не є військовозобов’язаним. Тобто на вас не поширюється дія положення про ВЛК, затверджена наказом № 402, і будь-яке рішення вищої ВЛК про перегляд чи скасування постанови ВЛК нижчого рівня буде незаконним. Аналогічна ситуація щодо МСЕК: якщо вам встановлено довічну групу інвалідності, — скасувати нереально. Переглянути вашу непридатність можливо виключно за вашою згодою. Тобто якщо ви самі погодитеся та з’явитеся на комісію. І тут більшість скаже: добре, ти нас переконав і документально довів, що неможливо переглянути рішення ВЛК, а всі заяви влади — це пуста балаканина. Проте не все так просто. Переглянути рішення ВЛК про непридатність або МСЕК про встановлення групи інвалідності можуть в межах кримінального провадження", — зазначив Сімутін.

За його словами, практично проти всіх начальників ТЦК або голів ВЛК та МСЕК відкриті кримінальні провадження.

Адвокат розповів, що вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів, листування, що фактично, за наявності прізвища у таких записах, дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК і призначити судово-медичну експертизу, яка повинна надати відповідь про ступінь придатності.

"І якщо у вашій особовій справі відсутні виписки з лікарень, результати аналізів, тобто з неї не вбачається, що ваша хвороба мала місце раніше, то можете самі здогадатися, які будуть результати експертизи. Звичайно, напередодні будуть допити, вилучення виписок, якщо вони у вас будуть, і довгий та складний процес доказування", — додав Сімутін.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, перевірятимуть обмежено придатних до військової служби.

Також ми писали, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.