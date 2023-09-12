Адвокат объяснил, что не так с заявлением властей о пересмотре всех решений ВВК

Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: google.com

Адвокат Роман Симутин рассказал, что когда Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением о проверке решений военно-врачебных комиссий, то это следует читать между строк, ведь подобные заявления не делают без отработки механизма реализации.

Об этом Роман Симутин рассказал на своей странице в Facebook.

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Проверка решений ВВК

Адвокат говорит, что пересмотреть решение ВВК о непригодности, как и решение МСЭК об установлении пожизненной инвалидности в пределах действующих положений, нереально.

"После постановления ВВК о непригодности вас исключают из воинского учета и вы уже не являетесь военнообязанным. То есть на вас не распространяется действие положения о ВВК, утвержденного приказом № 402, и любое решение высшей ВВК о пересмотре или отмене постановления ВВК низшего уровня будет незаконным. Аналогичная ситуация по МСЭК: если вам установлена пожизненная группа инвалидности, — отменить нереально. Пересмотреть вашу непригодность возможно исключительно с вашего согласия. То есть если вы сами согласитесь и явитесь на комиссию. И здесь большинство скажет: хорошо, ты нас убедил и документально доказал, что невозможно пересмотреть решение ВВК, а все заявления власти — это пустая болтовня. Однако не все так просто. Пересмотреть решение ВВК о непригодности или МСЭК об установлении группы инвалидности могут в рамках уголовного производства", — отметил Симутин.

По его словам, практически против всех начальников ТЦК или председателей ВЛК и МСЭК открыты уголовные производства.

Адвокат рассказал, что изъяты десятки тысяч документальных записей, блокнотов, переписки, что фактически при наличии фамилии в таких записях дает возможность следователю подвергнуть сомнению вывод ВВК или МСЭК и назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая должна предоставить ответ о степени годности.

"И если в вашем личном деле отсутствуют выписки из больниц, результаты анализов, то есть из него не усматривается, что ваша болезнь имела место ранее, то можете сами догадаться, какие будут результаты экспертизы. Конечно, накануне будут допросы, изъятие выписок, если они у вас будут, и долгий и сложный процесс доказывания", — добавил Симутин.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проверки выводов военно-врачебных комиссий (ВВК). По его словам, будут проверять ограниченно пригодных к военной службе.

Также мы писали, что новые изменения в законодательстве Украины предполагают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.