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Адвокат розповіла, чи справді Україна може повернути чоловіків, які незаконно виїхали

1 вересня 2023 21:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповіла, чи справді Україна може повернути чоловіків, які незаконно виїхали
Перетин кордону України в бік Польщі. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Адвокат Харківської правозахисної групи Ганна Овдієнко розповіла, чи справді Україна може повернути військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за підробленими документами. За її словами, це можливо, однак це буде не швидкий процес.

Про це Ганна Овдієнко розповіла в коментарі "Апострофу".

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Овдієнко розповіла, що екстрадиція відбувається тільки в рамках кримінального провадження.

"Відповідальність за корупцію несуть обидві сторони: та що давала хабаря і та, що брала. Кримінальне провадження спочатку відкриють проти тих, хто незаконно видавав довідки, якщо таких буде встановлено. Потім будуть складені списки осіб, яким за хабар були видані фіктивні довідки про непридатність до військової служби. Потім проти цих осіб, якщо вони виїхали з України, відкривається заочне кримінальне провадження, а правоохоронні органи зможуть вимагати екстрадиції цих людей", — пояснила адвокат.

Вона вважає, що екстрадицію із країн, які є нашими партнерами, можуть зробити дуже швидко.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Досі триває мобілізація. За цей час було чимало скарг на роботу військово-лікарських комісій. Нині триває їх перевірка. І як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, покарання уникнути нікому не вдасться. Навіть тим, хто вже виїхав за кордон.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5 — 15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

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