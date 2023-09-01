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Адвокат рассказала, действительно ли Украина может вернуть мужчин, которые незаконно выехали

1 сентября 2023 21:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказала, действительно ли Украина может вернуть мужчин, которые незаконно выехали
Пересечение границы Украины в сторону Польши. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Адвокат Харьковской правозащитной группы Анна Овдиенко рассказала, действительно ли Украина может вернуть военнообязанных мужчин, выехавших за поддельными документами. По ее словам, это возможно, однако это будет не быстрый процесс.

Об этом Анна Овдиенко рассказала в комментарии "Апострофу".

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Овдиенко рассказала, что экстрадиция проходит только в рамках уголовного производства.

"Ответственность за коррупцию несут обе стороны: та что давала взятку и та, что брала. Уголовное производство сначала откроют против тех, кто незаконно выдавал справки, если такие будут установлены. Затем будут составлены списки лиц, которым за взятку были выданы фиктивные справки о непригодности к военной службе. Затем против этих лиц, если они выехали из Украины, открывается заочное уголовное производство, а правоохранительные органы смогут требовать экстрадиции этих людей", — пояснила адвокат.

Она считает, что экстрадицию из стран, являющихся нашими партнерами, могут сделать очень быстро.

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. До сих пор идет мобилизация. За это время было немало жалоб на работу военно-врачебных комиссий. В настоящее время идет их проверка. И как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, наказания избежать никому не удастся. Даже тем, кто уже уехал за границу.

Также мы писали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии — это коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

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