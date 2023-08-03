Арахамія пояснив, чому не можна повністю заборонити депутатам виїжджати за кордон

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Radislav_Useev

Українські депутати беруть участь у міжнародних інституціях та місіях за кошти державного бюджету. А тому виїзд за кордон для нардепів не можна повністю заборонити.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю РБК-Україна.

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Останнім часом інформаційний простір наповнюють новини про розкішний відпочинок народних обранців за кордоном. Так лише наприкінці липня двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу".

На запитання, чи можна було б взагалі не випускати депутатів ВР за кордон, голова фракції "Слуга народу" відповів — ні.

"Ми не можемо взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій, на кшталт ПАРЄ, за участь наших депутатів у яких офіційно сплачує держава Україна", — пояснив Давид Арахамія.

Водночас, за його словами, депутати їдуть у 99% відряджень за власні кошти або ж за рахунок приймаючої сторони.

Таким чином більшість депутатів виключали із "Слуги народу" через моральні засади поведінки обранців, а не через порушення юридичних аспектів.

"Так, є низка наших політичних опонентів, які намагаються роздмухати абсолютно кожну історію, кричать: коли ж ви вже виключите когось із фракції. Стратегія тут зрозуміла. У нас є монобільшість, але якщо ми й надалі в такому ж темпі виключатимемо, вона може перестати бути монобільшістю, і тоді доведеться формувати коаліцію", — підсумував Давид Арахамія.

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