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Арахамія пояснив, чому не можна повністю заборонити депутатам виїжджати за кордон

3 серпня 2023 14:31
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Валерія Пержун
редактор
Арахамія пояснив, чому не можна повністю заборонити депутатам виїжджати за кордон
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Radislav_Useev
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українські депутати беруть участь у міжнародних інституціях та місіях за кошти державного бюджету. А тому виїзд за кордон для нардепів не можна повністю заборонити. 

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю РБК-Україна.

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Чому депутатам можна виїжджати за кордон

Останнім часом інформаційний простір наповнюють новини про розкішний відпочинок народних обранців за кордоном. Так лише наприкінці липня двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу". 

На запитання, чи можна було б взагалі не випускати депутатів ВР за кордон, голова фракції "Слуга народу" відповів — ні. 

"Ми не можемо взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій, на кшталт ПАРЄ, за участь наших депутатів у яких офіційно сплачує держава Україна", — пояснив Давид Арахамія.

Водночас, за його словами, депутати їдуть у 99% відряджень за власні кошти або ж за рахунок приймаючої сторони.

Таким чином більшість депутатів виключали із "Слуги народу" через моральні засади поведінки обранців, а не через порушення юридичних аспектів.

"Так, є низка наших політичних опонентів, які намагаються роздмухати абсолютно кожну історію, кричать: коли ж ви вже виключите когось із фракції. Стратегія тут зрозуміла. У нас є монобільшість, але якщо ми й надалі в такому ж темпі виключатимемо, вона може перестати бути монобільшістю, і тоді доведеться формувати коаліцію", — підсумував Давид Арахамія.

Нагадаємо після скандального розслідування нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу".

Також стало відомо, хто замінить "любителя Мальдів" Арістова у Верховній Раді.

Водночас у Дубінського проводять обшуки через скандал із виїздом за кордон під час війни.

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