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Арахамия объяснил, почему нельзя полностью запретить депутатам выезжать за границу

3 августа 2023 14:31
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Арахамия объяснил, почему нельзя полностью запретить депутатам выезжать за границу
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Radislav_Useev
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинские депутаты принимают участие в международных институциях и миссиях за счет государственного бюджета. Поэтому выезд за границу для нардепов нельзя полностью запретить.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью РБК-Украина.

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Почему депутаты могут выезжать за границу

В последнее время информационное пространство наполняют новости о роскошном отдыхе народных избранников за границей. Так, только в конце июля двух нардепов исключили из фракции "Слуга народа".

На вопрос можно ли вообще не выпускать депутатов ВР за границу, глава фракции "Слуга народа" ответил — нет.

"Мы не можем вообще не выпускать депутатов. Есть много международных институций и миссий, вроде ПАСЕ, за участие наших депутатов в которых официально платит государство Украина", — пояснил Давид Арахамия.

В то же время, по его словам, депутаты едут в 99% командировок за собственные средства или за счет принимающей стороны.

Таким образом большинство депутатов исключали из "Слуги народа" из-за моральных устоев поведения избранников, а не из-за нарушения юридических аспектов.

"Да, есть ряд наших политических оппонентов, которые пытаются раздуть абсолютно каждую историю, кричат: когда же вы уже исключите кого-то из фракции. Стратегия здесь понятна. У нас есть монобольшинство, но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, она может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию", — подытожил Давид Арахамия.

Напомним, после скандального расследования нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа".

Также стало известно, кто заменит "любителя Мальдив" Аристова в Верховной Раде.

В то же время у Дубинского проводят обыски из-за скандала с выездом за границу во время войны.

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