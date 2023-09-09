Арахамія розповів, коли Президент ухвалить рішення щодо е-декларацій

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: LIGA.net

Президент України Володимир Зеленський очікує доки законопроєкт про поновлення е-декларування підпише голова ВРУ. За цей час глава держава ухвалить рішення щодо повернення декларацій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, впродовж тижня Володимир Зеленський ухвалить своє рішення щодо повернення е-декларування.

"Президент ще не вирішив. Він чекатиме, поки законопроєкт буде підписаний Головою Верховної Ради і його надішлють до Офісу Президента. Потім, я думаю, буде робоча нарада. Врешті-решт Президент ухвалить рішення. З одного боку, є терміни, які нас відверто підтискають з виконання цих умов, а з іншого боку є позиції громадянського суспільства. Будемо чекати. Я думаю, протягом тижня все стане зрозуміло", — розповів Арахамія.

Водночас депутат наголосив, що закон у тому вигляді, в якому він проголосований Верховною Радою є результатом перемовин з МВФ та Єврокомісією.

"Відкритість чи закритість реєстру — це вже окреме питання громадянського суспільства, відносин з нашими громадянами. І те, що зараз зробила група депутатів Європарламенту, є маніпуляцією в чистому вигляді: певні європейські інституції були суб'єктами перемовин, і вони дозволили робити нам реєстр у тому вигляді, в якому він є", — заявив він.

Нагадаємо, Зеленського просять ветувати скандальний законопроєкт про е-декларування.

Водночас Тищенко зробив нову заяву щодо ситуації з е-деклараціями.