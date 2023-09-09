Арахамия рассказал, когда Президент примет решение по е-декларациям

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: LIGA.net

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает пока законопроект о возобновлении е-декларирования подпишет глава ВРУ. За это время глава государства примет решение о возвращении деклараций.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в течение недели Владимир Зеленский примет свое решение о возвращении е-декларирования.

"Президент еще не решил. Он будет ждать, пока законопроект будет подписан Председателем Верховной Рады и его пришлют в Офис Президента. Затем, я думаю, будет рабочее совещание. В конце концов, Президент примет решение. С одной стороны, есть сроки, которые нас откровенно поджимают по выполнению этих условий, а с другой стороны, есть позиции гражданского общества. Будем ждать. Я думаю, в течение недели все станет понятно" , — рассказал Арахамия.

В то же время депутат подчеркнул, что закон в том виде, в котором он проголосован Верховной Радой, является результатом переговоров с МВФ и Еврокомиссией.

"Открытость или закрытость реестра — это уже отдельный вопрос гражданского общества, отношений с нашими гражданами. И то, что сейчас сделала группа депутатов Европарламента, является манипуляцией в чистом виде: определенные европейские институции были субъектами переговоров, и они позволили нам делать реестр в том виде, в котором он есть", — заявил он.

Напомним, Зеленского просят ветировать скандальный законопроект об е-декларировании.

В то же время Тищенко сделал новое заявление о ситуации с е-декларациями.