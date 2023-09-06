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Арахамія розповів про умови відновлення декларування

6 вересня 2023 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Арахамія розповів про умови відновлення декларування
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про умови відновлення декларування та доступу до них. За його словами, відновлення є важливим кроком як однієї з умов вступу до Європейського Союзу.

Про це Давид Арахамія сказав для телеканалу "Рада".

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Арахамія назвав основні точки відновлення декларування та доступу до них.

"Для безпеки декларації працівників військкоматів та осіб, які здійснюють закупівлі, стають обов'язковими відразу. Інші посадовці можуть подавати декларації після дев'яностоденного терміну або закінчення воєнного стану", — розповів Арахамія.

За його словами, реєстр декларацій залишається закритим за замовчуванням із міркувань безпеки.

Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що політична відповідальність стає важливою, адже за заявою НАЗК, декларації можуть стати загальнодоступними.

"Багато декларантів обирають відкритий доступ до своїх декларацій, зробивши це на власний розсуд", — додав він.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, навіщо і як повертати декларування доходів чиновників під час війни.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія обіцяє оприлюднити свою електронну декларацію. Зробити він це хоче попри те, що у ВР не підтримала цю правку до законопроєкту #9534 про відновлення декларування.

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