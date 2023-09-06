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Арахамия рассказал об условиях возобновления декларирования

6 сентября 2023 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Арахамия рассказал об условиях возобновления декларирования
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об условиях возобновления декларирования и доступа к ним. По его словам, возобновление является важным шагом как одного из условий вступления в Европейский Союз.

Об этом Давид Арахамия сказал для телеканала "Рада".

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Арахамия назвал основные точки возобновления декларирования и доступа к ним.

"Для безопасности декларации работников военкоматов и лиц, осуществляющих закупки, становятся обязательными сразу. Другие должностные лица могут подавать декларации после девяностодневного срока или окончания военного положения", — рассказал Арахамия.

По его словам, реестр деклараций остается закрытым по умолчанию из соображений безопасности.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что политическая ответственность становится важной, ведь по заявлению НАПК декларации могут стать общедоступными.

"Многие декларанты выбирают открытый доступ к своим декларациям, сделав это по своему усмотрению", — добавил он.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обещает обнародовать свою электронную декларацию. Сделать он это хочет, несмотря на то, что в ВР не поддержала эту правку к законопроекту #9534 о возобновлении декларирования.

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