Головні новини 2 вересня: події та підсумки

Бізнесмен Ігор Коломойський у суді. Фото: Новини.LIVE

Вчора, 2 вересня, правоохоронці повідомили про підозру, а згодом суд обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському. Продовження отримав скандал навколо церемонії вручення Нобелівської премії, а також вийшло розслідування журналістів про колишню резиденцію митрополита Онуфрія.

Новини.LIVE зібрали для вас підбірку найважливіших новин 31 серпня, які ви могли пропустити.

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Арешт Коломойського

Ігор Коломойський та його захисники слухають рішення суду 2 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Блискавично розвивалися події навколо нової підозри бізнесмену Ігорю Коломойському. Вранці 2 вересня правоохоронці вручили йому підозру у Дніпрі, а вже ввечері суд у Києві обрав Коломойському запобіжний захід.

Йдеться про утримання під вартою строком 60 днів з можливість внесення застави астрономічного розміну — 509 млн гривень.

Варто зазначити, що Коломойський, як запевняють його адвокати, вносити заставу не планує. А самого бізнесмена одразу ж після суду повезли до СІЗО.

Скандал з Нобелівською премією

Нобелівська премія. Фото: flickr.com

Обурення щодо запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ, Білорусі та Ірану змусило Нобелівський фонд відреагувати. Врешті, 2 вересня вони оголосили, що на церемонію не запрошуватимуть представників цих країн.

У Нобелівському фонді зазначили, що розуміють причини обурення громадськості, однак все ж поспішили виправдатися за запрошення представників РФ, Білорусі та Ірану.

Рішення запросити недружні держави виправдовують тим, що це дозволяє "якомога ширше охоплювати цінності, за які виступає Нобелівська премія".

Заява про атаку на Кримський міст

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Вночі 2 вересня росіяни заявили, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Проте Сили оборони цю ситуацію не підтверджують, а навпаки зазначають, що окупантам ця атака примарилася.

"Те, що їм постійно щось мариться навколо Кримського мосту — це зрозуміло, бо діагноз точний, що ця конструкція зайва, і вони просто намагаються вгадати час, коли це стане очевидно абсолютно всім", — сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Резиденція Онуфрія

Колишня резиденція предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. Фото: Схеми

Журналісти "Схем" відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської лаври. Йдеться про колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). До цього часу журналістам не дозволяли туди заходити.

Зазначається, що виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій показав журналістам, який вигляд має цей закритий об'єкт. Резиденцією є триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі.

День Одеси

Люди на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

2 вересня Одеса відзначила День міста. Через війну вже другий рік поспіль урочисті масові заходи у місті не проводяться. Попри це, одесити не впадають у відчай, а знаходять час, аби прогулятися центральними вулицями та привітати один одного.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися головною вулицею Одеси, де на власні очі побачили, яка атмосфера панує у місті, та поспілкувалися з мешканцями.

Про День міста Одеси згадав у своєму вечірньому зверненні і Президент Володимир Зеленський.

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