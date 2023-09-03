Главные новости 2 сентября: события и итоги

Арест Коломойского, скандал вокруг Нобелевской премии и День Одессы: что вы пропустили 2 сентября
Вчера, 2 сентября, правоохранители сообщили о подозрении, а впоследствии суд избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Продолжение получил скандал вокруг церемонии вручения Нобелевской премии, а также вышло расследование журналистов о бывшей резиденции митрополита Онуфрия.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 31 августа, которые вы могли пропустить.
Арест Коломойского
Молниеносно развивались события вокруг нового подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому. Утром 2 сентября правоохранители вручили ему подозрение в Днепре, а уже вечером суд в Киеве избрал Коломойскому меру пресечения.
Речь идет о содержании под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога астрономического размена — 509 млн. гривен.
Стоит отметить, что Коломойский, по заверению его адвокатов, вносить залог не планирует. А самого бизнесмена сразу после суда повезли в СИЗО.
Скандал с Нобелевской премией
Возмущение по приглашению на вручение Нобелевской премии послов РФ, Беларуси и Ирана заставило Нобелевский фонд отреагировать. Наконец, 2 сентября они объявили, что на церемонию не будут приглашаться представители этих стран.
В Нобелевском фонде отметили, что понимают причины возмущения общественности, однако поспешили оправдаться за приглашение представителей РФ, Беларуси и Ирана.
Решение пригласить недружественные государства оправдывают тем, что это позволяет "как можно шире охватывать ценности, за которые выступает Нобелевская премия".
Заявление об атаке на Крымский мост
Ночью 2 сентября россияне заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Однако Силы обороны эту ситуацию не подтверждают, а наоборот отмечают, что оккупантам эта атака привиделась.
"То, что им постоянно что-то грезится вокруг Крымского моста — это понятно, потому что диагноз точен, что эта конструкция лишняя, и они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно абсолютно всем", — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украина Наталья Гуменюк.
Резиденция Онуфрия
Журналисты "Схем" посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской лавры. Речь идет о бывшей резиденции предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). До этого времени журналистам не разрешали туда заходить.
Отмечается, что исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий показал журналистам, как выглядит этот закрытый объект. Резиденция представляет собой трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре.
День Одессы
2 сентября Одесса отметила День города. Из-за войны уже второй год подряд торжественные массовые мероприятия в городе не проводятся. Несмотря на это, одесситы не отчаиваются, а находят время, чтобы прогуляться по центральным улицам и поздравить друг друга.
Журналисты Новини.LIVE прошлись по главной улице Одессы, где собственными глазами увидели, какая атмосфера царит в городе, и пообщались с жителями.
О Дне города Одессы упомянул в своем вечернем обращении и Президент Владимир Зеленский.
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