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Арест Коломойского, скандал вокруг Нобелевской премии и День Одессы: что вы пропустили 2 сентября

3 сентября 2023 08:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Главные новости 2 сентября: события и итоги
Бизнесмен Игорь Коломойский в суде. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вчера, 2 сентября, правоохранители сообщили о подозрении, а впоследствии суд избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Продолжение получил скандал вокруг церемонии вручения Нобелевской премии, а также вышло расследование журналистов о бывшей резиденции митрополита Онуфрия.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 31 августа, которые вы могли пропустить.

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Арест Коломойского

Игорь Коломойский и его защитники слушают решение суда 2 сентября 2023 года. Фото: Новости.
Игорь Коломойский и его защитники слушают решение суда 2 сентября 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Молниеносно развивались события вокруг нового подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому. Утром 2 сентября правоохранители вручили ему подозрение в Днепре, а уже вечером суд в Киеве избрал Коломойскому меру пресечения.

Речь идет о содержании под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога астрономического размена — 509 млн. гривен.

Стоит отметить, что Коломойский, по заверению его адвокатов, вносить залог не планирует. А самого бизнесмена сразу после суда повезли в СИЗО.

Скандал с Нобелевской премией

Нобелевская премия. Фото: flickr.com
Нобелевская премия. Фото: flickr.com

Возмущение по приглашению на вручение Нобелевской премии послов РФ, Беларуси и Ирана заставило Нобелевский фонд отреагировать. Наконец, 2 сентября они объявили, что на церемонию не будут приглашаться представители этих стран.

В Нобелевском фонде отметили, что понимают причины возмущения общественности, однако поспешили оправдаться за приглашение представителей РФ, Беларуси и Ирана.

Решение пригласить недружественные государства оправдывают тем, что это позволяет "как можно шире охватывать ценности, за которые выступает Нобелевская премия".

Заявление об атаке на Крымский мост

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новости.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ночью 2 сентября россияне заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Однако Силы обороны эту ситуацию не подтверждают, а наоборот отмечают, что оккупантам эта атака привиделась.

"То, что им постоянно что-то грезится вокруг Крымского моста — это понятно, потому что диагноз точен, что эта конструкция лишняя, и они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно абсолютно всем", — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украина Наталья Гуменюк.

Резиденция Онуфрия

Бывшая резиденция предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия. Фото: Схемы
Бывшая резиденция предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия. Фото: Схемы

Журналисты "Схем" посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской лавры. Речь идет о бывшей резиденции предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). До этого времени журналистам не разрешали туда заходить.

Отмечается, что исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий показал журналистам, как выглядит этот закрытый объект. Резиденция представляет собой трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре.

День Одессы

Люди на улицах Одессы. Фото: Новости.
Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

2 сентября Одесса отметила День города. Из-за войны уже второй год подряд торжественные массовые мероприятия в городе не проводятся. Несмотря на это, одесситы не отчаиваются, а находят время, чтобы прогуляться по центральным улицам и поздравить друг друга.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по главной улице Одессы, где собственными глазами увидели, какая атмосфера царит в городе, и пообщались с жителями.

О Дне города Одессы упомянул в своем вечернем обращении и Президент Владимир Зеленский.

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