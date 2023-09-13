Арестович змусив ДБР відкрити справу проти нардепки, яка не дала співати Цоя у Львові

Екс-радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: google.com

Колишній позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що звернувся до суду через скандал із виконанням російських пісень у Львові. Так, за словами Арестовича, ДБР нині зобов'язане розпочати кримінальне провадження проти нардепки Наталії Піпи, яка завадила виконанню пісень Цоя.

Про це Олексій Арестович написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Згідно з моєю заявою, Печерський суд зобов'язав ДБР розпочати кримінальне розслідування, головним фігурантом якого виступає народний депутат Наталія Піпа, яка вступила в конфлікт з неповнолітнім музикантом з Одеси, який виконував пісню Віктора Цоя на вулиці Саксаганського у Львові 02 червня цього року", — зазначив ексрадник ОП.

На думку Олексія Арестовича, народна депутка "вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні".

"Привчатимемо любителів сіяти ворожнечу та ворожнечу серед українців до виконання Конституції України. А заразом — окремих чиновників, які не бажають робити те, що їм слідує за законом", — заявив він.

Також за його словами, виклик поліції на місце події — "знущання".

"Фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось дуже схоже на знущання над неповнолітнім", — йдеться у повідомленні Арестовича.

Скриншот повідомлення Олексія Арестовича

Нагадаємо, Арестович розповів, чому досі не вступив у лави захисників.