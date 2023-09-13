Арестович заставил ДБР открыть дело против депутата, не позволившей петь Цоя во Львове

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: google.com

Бывший внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что обратился в суд из-за скандала с исполнением российских песен во Львове. Так, по словам Арестовича, ДБР сейчас обязано возбудить уголовное производство против нардепки Натальи Пипы, которая помешала исполнению песен Цоя.

Об этом Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Какие претензии Арестович высказал народному депутату

"Согласно моему заявлению, Печерский суд обязал ДБР начать уголовное расследование, главным фигурантом которого выступает народный депутат Наталья Пипа, вступившая в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы, исполняющим песню Виктора Цоя на улице Саксаганского во Львове 02 июня этого года", — сообщил экс-советник ОП.

По мнению Алексея Арестовича, народная депутка "совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине".

"Будем приучать любителей сеять рознь и рознь среди украинцев к выполнению Конституции Украины. А заодно — отдельных чиновников, которые не желают делать то, что им следует за законом", — заявил он.

Также по его словам, вызов полиции на место происшествия — "издевательство".

"Фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила что-то очень похожее на издевательство над несовершеннолетним", — говорится в сообщении Арестовича.

Скриншот сообщения Алексея Арестовича

Напомним, Арестович рассказал, почему до сих пор не вступил в ряды защитников.