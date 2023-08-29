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Авіатроща на Житомирщині: в ДБР заявили про початок розшифровки "чорних скриньок"

29 серпня 2023 14:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Авіатроща на Житомирщині: в ДБР заявили про початок розшифровки "чорних скриньок"
Розбитий літак на Житомирщині. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У вівторок, 29 серпня, розпочалася розшифровка "чорних скриньок" з авіакатастрофи у Житомирській області. Внаслідок трагедії загинуло троє українських пілотів.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Розслідування авіакатастрофи

За її словами, Штаб Повітряних Сил проводитиме внутрішнє розслідування причин авіатрощі під час вильоту навчально-бойових літаків.

Також вже розпочали проводити вісім експертиз, які мають стати доказами того, чому сталася авіакатастрофа.

Що відомо

25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Нагадаємо, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві у вівторок 29 серпня почалась церемонія прощання із загиблим військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус". Під час розмови з командувачем повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком, мати льотчика-винищувача попросила виконати одну річ.

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