Авиатроща в Житомирской области: в ДБР заявили о начале расшифровки "черных ящиков"

Авиакатострофа в Житомирской области: в ДБР заявили о начале расшифровки "черных ящиков"
Во вторник, 29 августа, началась расшифровка "черных ящиков" с авиакатастрофы в Житомирской области. В результате трагедии погибли трое украинских пилотов.
Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".
Расследование авиакатастрофы
По ее словам, Штаб Воздушных Сил будет проводить внутреннее расследование причин крушения во время вылета учебно-боевых самолетов.
Также начали проводить восемь экспертиз, которые должны стать доказательствами того, почему произошла авиакатастрофа.
Что известно
25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".
Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.
Напомним, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве во вторник, 29 августа, началась церемония прощания с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Во время разговора с командующим воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком мать летчика-истребителя попросила выполнить одну вещь.