Авиатроща в Житомирской области: в ДБР заявили о начале расшифровки "черных ящиков"

Разбитый самолет в Житомирской области. Фото: ДБР

Во вторник, 29 августа, началась расшифровка "черных ящиков" с авиакатастрофы в Житомирской области. В результате трагедии погибли трое украинских пилотов.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

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Расследование авиакатастрофы

По ее словам, Штаб Воздушных Сил будет проводить внутреннее расследование причин крушения во время вылета учебно-боевых самолетов.

Также начали проводить восемь экспертиз, которые должны стать доказательствами того, почему произошла авиакатастрофа.

Что известно

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Напомним, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве во вторник, 29 августа, началась церемония прощания с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Во время разговора с командующим воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком мать летчика-истребителя попросила выполнить одну вещь.