Бельгія виділила 1,5 млн євро на генератори через підрив Каховської ГЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен. Фото: Міненерго

Уряд Бельгії виділив Україні 1,5 мільйона євро на генератори. Вони допоможуть подолати наслідки катастрофи на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Міненерго на офіційній Telegram-сторінці.

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Подробиці

Так, 8 червня, на засіданні ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Україна та Бельгія досягли домовленості про надання аварійних генераторів. Вони мають велике значення для областей, що постраждали від терористичної атаки ворога на Каховській ГЕС.

"Дякую Уряду Бельгії за оперативне рішення про допомогу Україні. Додаткове обладнання допоможе енергетикам оперативніше впоратися з наслідками повені, яка сталася через теракт росіян на Каховській ГЕС. Ми дуже цінуємо підтримку партнерів у ці складні для України часи", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Україна та ОЕСР

Відомо, що 5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її передав прем'єр-міністр Денис Шмигаль генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну під час поїздки на конференцію у Швейцарію.

Нагадаємо, що у рамках програми ОЕСР США нададуть Україні кошти для для визначення пріоритетних реформ в економіці. Загальна сума становить понад 400 тисяч доларів.