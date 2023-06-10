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Бельгия выделила 1,5 млн евро на генераторы из-за подрыва Каховской ГЭС

10 июня 2023 15:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бельгия выделила 1,5 млн евро на генераторы из-за подрыва Каховской ГЭС
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министер энергетики Бельгии Тина Ван дер Стратен. Фото: Минэнерго
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правительство Бельгии выделило Украине 1,5 миллиона евро на генераторы. Они помогут преодолеть последствия катастрофы на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Минэнерго на официальной Telegram-странице.

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Подробности

Так, 8 июня на заседании совета министров стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Украина и Бельгия достигли договоренности о предоставлении аварийных генераторов. Они имеют большое значение для пострадавших от террористической атаки врага на Каховской ГЭС.

"Спасибо Правительству Бельгии за оперативное решение о помощи Украине. Дополнительное оборудование поможет энергетикам оперативнее справиться с последствиями наводнения, которое произошло из-за теракта россиян на Каховской ГЭС. Мы очень ценим поддержку партнеров в эти сложные для Украины времена", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украина и ОЭСР

Известно, что 5 июля 2022 г Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее передал премьер-министр Денис Шмигаль генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корманну во время поездки на конференцию в Швейцарию.

Напомним, что в рамках программы ОЭСР США предоставит Украине средства для определения приоритетных реформ в экономике. Общая сумма составляет более 400 тысяч долларов.

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