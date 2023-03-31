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Березень завершиться прохолодною погодою та опадами: прогноз погоди на сьогодні

31 березня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 31 березня
Погода 31 березня
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких частинах країни очікується дощ та мокрий сніг

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Синоптики розповіли, що вночі на крайньому заході України очікується помірний дощ. У Карпатах, Донецькій та Луганській областях буде мокрий сніг.

Невеликий дощ пройде вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях. 

На решті території України опадів не прогнозують. 

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря сьогодні:

  • вночі від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях 0-5° тепла;
  • вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

Погода 31 марта

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області буде хмарно, однак з проясненнями. Вночі опадів не буде, а вдень очікується невеликий дощ. 

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-4° морозу, вдень 7-12° тепла. У Києві — вночі 0-2° морозу, вдень 9-11° тепла.

Небезпечні гідрологічні явища

31 березня — 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

З 30 березня по 3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. На її притоці річки Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Другий рівень небезпеки.

На річці Сейм не очікується затоплення заплави у створі поста, проте можливі ускладнення сполучення з окремими селами. Перший рівень небезпеки.

31 березня — 3 квітня, у зв'язку з очікуваними опадами, на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ї рiчки Стир (с.Щуровичi) (Львiвська обл.) продовжуватимуться пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями. Перший рівень небезпеки.

Погода 31 марта

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень), очікується:

  • На високогiр'ї Закарпатської області.

Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень), утримується:

  • На високогiр'ї Івано-Франківської області.

Погода 31 марта

Прогноз погоди від народної синоптикині

Наталка Діденко розповіла, що останній день березня принесе дощі в західні та північні області. Вдень опади будуть у центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях.

У східних областях вийде сонце.

"На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода", — розповіла Діденко.

Вдень в Україні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.

"У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ", — додала Діденко.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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