Прогноз погоды на 31 марта

Март завершится прохладной погодой и осадками: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 31 марта, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В некоторых частях страны ожидается дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
Синоптики рассказали, что ночью на крайнем западе Украины ожидается умеренный дождь. В Карпатах, Донецкой и Луганской областях будет мокрый снег.
Небольшой дождь пройдет днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях.
На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха сегодня:
- Ночью от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях 0-5° тепла;
- днем 7-12°, на востоке страны 3-8° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области будет облачно, но с прояснениями. Ночью будет идти дождь.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 0-4° мороза, днем 7-12° тепла. В Киеве — ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.
Опасные гидрологические явления
31 марта — 2 апреля на реках Закарпатской области ожидаются повышения уровней воды на 0,5-1,5 м.
С 30 марта по 3 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм с повышениями уровней воды на 1-10 см за сутки, что будет сопровождаться выходом на пойму в створе поста Розлеты и с последующим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. На ее притоке реки Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Второй уровень опасности.
На реке Сейм не ожидается затопление поймы в створе поста, однако возможны усложнения сообщения с отдельными деревнями. Первый уровень опасности.
31 марта — 3 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях реки Стырь (с.Щуровичи) (Львовская обл.) будут продолжаться повышение уровней воды на 0, 1-0,5 м над текущими уровнями. Первый уровень опасности.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), ожидается:
- На высокогорье Закарпатской области.
Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), удерживается:
- На высокогорье Ивано-Франковской области.
Прогноз погоды от народного синоптика
Наталья Диденко рассказала, что последний день марта принесет дожди в западные и северные области. Днем осадки пройдут в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.
В восточных областях выйдет солнце.
"На Херсонщине, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, на Полтавщине будет преобладать 31-го марта сухая погода", — рассказала Диденко.
Днем в Украине +6+12 градусов, в Луганской области +3+7 градусов.
"В Киеве март завершится холодноватой погодой: ночью 0-2 градуса мороза, днем +6+9 градусов. Во второй половине дня и вечером в пятницу в столице ожидается небольшой дождь", — добавила Диденко.
Напомним, в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).