Білоруси продовжують їздити до України — в ДПСУ розповіли про застережні заходи

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В'їзд в Україну іноземців чітко регламентований законодавством. Проте щодо громадян Білорусі, кордон з якою закритий, прикордонники проводять всі додаткові заходи контролю.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Кордон із Білоруссю і Росією зачинений, придністровська ділянка — також. У нас здійснюється прикордонний контроль на кордоні з Молдовою та з країнами Європейського союзу. В'їзд в Україну іноземців чітко регламентований законодавством, це стосується і громадян Білорусі", — розповів Демченко.

За його словами, якщо хтось не відповідає умовам в'їзду, не може чітко аргументувати свою мету поїздки в Україну чи не має належних паспортних документів, то може отримати відмову.

"Треба розуміти, що Білорусь, на жаль, підтримує Росію у війні, тому щодо громадян Республіки Білорусь проводяться всі необхідні заходи контролю, попередніх перевірок інформації про тих осіб, які можуть становити загрозу", — зазначив речник ДПСУ.

Невідомо, скільки білорусів прибувають до України

Також він додав, що статистики, скільки громадян Білорусі приїхали до України в цьому році, немає.

"Деякі з громадян Білорусі можуть мати посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Це не дає, звісно, підстав безперешкодно перетнути кордон, але це також враховується під час заходів прикордонного контролю. Білорусам віза в Україну не потрібна", — пояснив Демченко.

Раніше ми повідомляли, що в Білорусі звинуватили Литву в "економічній агресії". Там заявили, що "мають усі підстави пробити коридор" для транзиту силою.

Нагадуємо, що інженерні групи українських прикордонних військ активно зміцнюють кордон із Білоруссю, проводячи щоденні роботи по всій її довжині. При цьому ситуація на кордоні відрізняється від тієї, яка була 24 лютого 2022 року.