Прикордонники пояснили, чи Україна готова до масштабного удару Росії з боку Білорусі

Прикордонник на службі. Фото: interfax.com.ua

Українські інженерні групи українських прикордонних військ активно зміцнюють кордон із Білоруссю, проводячи щоденні роботи по всій її довжині. При цьому ситуація на кордоні відрізняється від тієї, яка була 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Демченко про ситуацію на кордоні України та Білорусі

"Сьогоднішня обстановка на кордоні помітно відрізняється від тієї, що спостерігалася 24 лютого минулого року. Наші інженерні бригади активно працюють, посилюючи оборонні заходи вздовж кордону з Білоруссю", — наголосив він.

Демченко також зазначив, що було збудовано кілька сотень кілометрів протитранспортних ровів та різних типів огорож. При цьому він зазначив, що прикордонники також фокусуються на ліквідації потенційних шляхів проходу через кордон.

"Крім того, поруч із кордоном будуються різні укріплення, включаючи вогневі точки, бліндажі та траншеї, для забезпечення безпеки наших військ. Необхідні ділянки також заміновуються відповідними підрозділами ЗСУ", — розповів представник.

Він підтвердив, що заходи щодо посилення кордону проводяться протягом її довжини, що становить приблизно 1100 кілометрів.

Нагадаємо, що українські прикордонники пропустять співвітчизників, які захочуть повернутись з Російської Федерації до України. Це відбуватиметься попри те, що контрольно-пропускні на кордоні з Росією та Білоруссю не функціонують.