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Белорусы продолжают ездить в Украину — в ГПСУ рассказали об мерах предосторожности

21 ноября 2023 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Белорусы продолжают ездить в Украину — в ГПСУ рассказали об мерах предосторожности
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством. Однако в отношении граждан Беларуси, граница с которой закрыта, пограничники проводят все дополнительные меры контроля.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.

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Белорусы продолжают ездить в Украину

"Граница с Беларусью и Россией закрыта, приднестровский участок — тоже. У нас осуществляется пограничный контроль на границе с Молдовой и со странами Европейского союза. Въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством, это касается и граждан Беларуси", — рассказал Демченко.

По его словам, если кто-то не отвечает условиям въезда, не может четко аргументировать свою цель поездки в Украину или нет надлежащих паспортных документов, то может получить отказ.

"Нужно понимать, что Беларусь, к сожалению, поддерживает Россию в войне, поэтому в отношении граждан Республики Беларусь проводятся все необходимые меры контроля, предварительных проверок информации о тех лицах, которые могут представлять угрозу", — отметил представитель ГПСУ.

Неизвестно, сколько белорусов прибывает в Украину.

Также он добавил, что статистики, сколько граждан Беларуси приехали в Украину в этом году, нет.

"Некоторые из граждан Беларуси могут иметь вид на временное или постоянное проживание в Украине. Это не дает, конечно, оснований беспрепятственно пересечь границу, но это также учитывается во время мер пограничного контроля. Белорусам виза в Украину не нужна", — пояснил Демченко.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси обвинила Литву в "экономической агрессии". Там заявили, что "имеют все основания пробить коридор" для транзита силой.

Напомним, что инженерные группы украинских пограничных войск активно укрепляют границу с Беларусью, проводя ежедневные работы по всей ее длине. При этом ситуация на границе отличается от той, которая была 24 февраля 2022 года.

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