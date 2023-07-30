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Більше не "смт": Верховна Рада ухвалила нові статуси для поселень

30 липня 2023 20:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Більше не "смт": Верховна Рада ухвалила нові статуси для поселень
Верховна Рада України. Фото: пресслужба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Верховній Раді ухвалили закон, який визначає в Україні тільки три види поселень, а саме місто, селище та село. Тому тепер вже не буде статусу "селище міського типу".

Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Такі зміни внесли до закону "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою", в якому скасовується статус "смт".

Що зміниться

"Містами" тепер будуть всі населені пункти, які мають компактну забудову та населення у понад 10 тисяч жителів. Ті міста, які наразі не відповідають таким вимогам, не понизять у статусі.

"Селищами" стануть населені пункти, які мають переважно садибну забудову та чисельність населення понад 5 тисяч мешканців.

Щодо інших населених пунктів, то вони матимуть статус "села". 

Крім того, пропонується нове визначення під назвою "поселення". Це невелика територія, де живуть люди біля свого населеного пункту, але не має сталого складу населення.

Кількість населених пунктів в Україні

Відомо, що у 2023 році налічується:

  • 459 міст,
  • 881 смт,
  • 1 164 звичайних селища,
  • 27 204 села. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

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