Больше не "пгт": Верховная Рада приняла новые статусы для поселений

Верховная рада Украины. Фото: пресс-служба ВР

В Верховной Раде был принят закон, определяющий в Украине только три вида поселений, а именно город, поселок и село. Поэтому теперь уже не будет статуса "поселок городского типа".

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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Такие изменения внесли в закон "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства", в котором отменяется статус "пгт".

Что изменится

"Городами" теперь будут все населенные пункты, имеющие компактную застройку и население более 10 тысяч человек. Те города, которые не соответствуют таким требованиям, не понизят в статусе.

"Поселками" станут населенные пункты, имеющие преимущественно усадебную застройку и численность населения более 5 тысяч жителей.

Что касается других населенных пунктов, то они будут иметь статус "села".

Кроме того, предлагается новое определение под названием "поселение". Это небольшая территория, где живут люди возле своего населенного пункта, но нет постоянного состава населения.

Количество населенных пунктов в Украине

Известно, что в 2023 году насчитывается:

459 городов,

881 пгт,

1 164 обычных поселка,

27 204 деревни.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины сменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследия РФ .