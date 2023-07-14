Верховна рада змінила дати державних свят: коли відзначатимуть Різдво

Верховна рада України. Фото: google.com

Сьогодні, 14 липня, Верховна рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Відтепер Різдво Христове відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня.

День Української Державності перенесли на 15 липня. Раніше він був 28 липня. В цей день вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

День захисників і захисниць Україн відзначатимуть 1 жовтня, а не 14 жовтня.

За словами Железняка, закон підпишуть після 28 липня.

За зміни державних свят проголосували:

"Слуга народу" — 175;

Європейська Солідарність" — 19;

"Батьківщина" — 13;

"Платформа за життя та мир" — 0;

"За майбутнє" — 5;

"Голос" — 10;

"Довіра" — 10;

"Відновлення України" — 2;

Позафракційні — 7.

Закон про зміну дат свят в Україні. Фото: t.me/yzheleznyak

Допис нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.