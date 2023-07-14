Верховна рада змінила дати державних свят: коли відзначатимуть Різдво
Сьогодні, 14 липня, Верховна рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нові дати державних свят в Україні
Відтепер Різдво Христове відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня.
День Української Державності перенесли на 15 липня. Раніше він був 28 липня. В цей день вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
День захисників і захисниць Україн відзначатимуть 1 жовтня, а не 14 жовтня.
За словами Железняка, закон підпишуть після 28 липня.
За зміни державних свят проголосували:
- "Слуга народу" — 175;
- Європейська Солідарність" — 19;
- "Батьківщина" — 13;
- "Платформа за життя та мир" — 0;
- "За майбутнє" — 5;
- "Голос" — 10;
- "Довіра" — 10;
- "Відновлення України" — 2;
- Позафракційні — 7.
Нагадаємо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.