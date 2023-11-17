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Бюджет на наступний рік, все для фронту та КМДА — ефір Новини.LIVE

17 листопада 2023 18:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бюджет на наступний рік, все для фронту та КМДА — ефір Новини.LIVE
Колаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

​Чергвоий гість студії Новини.LIVE — депутат Київської міської ради ІХ-го скликання від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко. Разом з ведучою Антоніною Карташевою вони обговорюватимуть різні теми, які наразі є актуальними для України.

Подивитися ефір Новини.LIVE можна на Youtube-каналі.

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Тематика обговорень — дискусії навколо столичного бюджету на 2024 рік, та чи прислухається влада до мітингарів, які вимагають надати гроші на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на ефір Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — ймовірне існування третього Мінського пакета домовленостей, чи дійсно Україна вступить в НАТО без окупованих територій та як розгортатимуться події щодо головкому ЗСУ Валерія Залужного.

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