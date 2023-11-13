Кінець Мінська-3, у НАТО частинами, що із Залужним: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На ефір Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — ймовірне існування третього Мінського пакету домовленостей, чи дійсно Україна вступить в НАТО без окупованих територій і як розгортатимуться події щодо головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:00 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Вадимом Карасьовим

Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук — чи буде ротація військових, як відбуватиметься мобілізація в Україні, чи відбудуться вибори президента країни в умовах війни і які кандидатури висунуть, а також можливість входу України до НАТО частинами.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський закликав готуватися до збільшення кількості ворожих обстрілів.

На Банковій не оцінили ідею прийняти Україну в НАТО без окупованих територій.