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Кінець Мінська-3, у НАТО частинами, що із Залужним: ефір Новини.LIVE

13 листопада 2023 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кінець Мінська-3, у НАТО частинами, що із Залужним: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На ефір Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — ймовірне існування третього Мінського пакету домовленостей, чи дійсно Україна вступить в НАТО без окупованих територій і як розгортатимуться події щодо головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:00 за посиланням.

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Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук — чи буде ротація військових, як відбуватиметься мобілізація в Україні, чи відбудуться вибори президента країни в умовах війни і які кандидатури висунуть, а також можливість входу України до НАТО частинами.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський закликав готуватися до збільшення кількості ворожих обстрілів.

На Банковій не оцінили ідею прийняти Україну в НАТО без окупованих територій.

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