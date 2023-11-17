Бюджет на следующий год, все для фронта и КГГА — эфир Новини.LIVE
‚Очередной гость студии Новини.LIVE — депутат Киевского городского совета ІХ созыва от партии "Слуга народа" Андрей Витренко. Вместе с ведущей Антониной Карташевой они будут обсуждать различные темы, актуальные для Украины.
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Прямой эфир с Андреем Витренко
Тематика обсуждений — дискуссии вокруг столичного бюджета на 2024 год, прислушивается ли власть к митингующим, требующим предоставить деньги на ВСУ.
Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — вероятное существование третьего Минского пакета договоренностей, действительно ли Украина вступит в НАТО без оккупированных территорий и как будут разворачиваться события вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного.
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