Бюджет на следующий год, все для фронта и КГГА — эфир Новини.LIVE

Коллаж: Новини.LIVE

‚Очередной гость студии Новини.LIVE — депутат Киевского городского совета ІХ созыва от партии "Слуга народа" Андрей Витренко. Вместе с ведущей Антониной Карташевой они будут обсуждать различные темы, актуальные для Украины.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно на Youtube-канале.

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Прямой эфир с Андреем Витренко

Тематика обсуждений — дискуссии вокруг столичного бюджета на 2024 год, прислушивается ли власть к митингующим, требующим предоставить деньги на ВСУ.

Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — вероятное существование третьего Минского пакета договоренностей, действительно ли Украина вступит в НАТО без оккупированных территорий и как будут разворачиваться события вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного.