Благодійні "вибори Лебіговича": "кандидат" зібрав мільйон за перші 15 хвилин голосування
Блогер та стрімер Михайло Лебіга, останніми днями відомий як "Лебігович", не планує політичної кар'єри. Однак "народний кандидат" 3 вересня проводить благодійне "голосування"у двох форматах — офлайн та онлайн.
Про це Михайло Лебіга розповів в Instagram.
Що відомо про вибори Лебіговича
"Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки та межі. Я ніколи не піду ні в депутати, ні в президенти. Але це доказує те, що ми з вами живемо у вільній, демократичній країні і якщо ви кого-небудь захочете, ви його оберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко, за що вам велике дякую", – зявив блогер у "зверненні до народу".
Свою популярність Михайло спрямував на користь ЗСУ. Так, сьогодні, 3 вересня, спільно із фондом "Повернись живим" Михайло проводить незвичайні благодійні вибори.
"Один голос — це 100 гривень, які можна скласти та кинути в банку, як бюлетень", — пояснив блогер.
Голосування у 8 містах пройде очно. інші ж охочі можуть підтримати Лебіговича онлайн.
За 15 хвилин виборів "народний кандидат" зібрав 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, у липні блогер зібрав понад 8 млн грн на безпілотник "Сич".
Також стало відомо, що в Івано-Франківську Михайлу Лебізі заборонили провести благодійні "вибори".