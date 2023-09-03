Благодійні "вибори Лебіговича": "кандидат" зібрав мільйон за перші 15 хвилин голосування

Блогер Михайло Лебіга "Лебігович". Фото: скриншот з відео

Блогер та стрімер Михайло Лебіга, останніми днями відомий як "Лебігович", не планує політичної кар'єри. Однак "народний кандидат" 3 вересня проводить благодійне "голосування"у двох форматах — офлайн та онлайн.

Про це Михайло Лебіга розповів в Instagram.

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"Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки та межі. Я ніколи не піду ні в депутати, ні в президенти. Але це доказує те, що ми з вами живемо у вільній, демократичній країні і якщо ви кого-небудь захочете, ви його оберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко, за що вам велике дякую", – зявив блогер у "зверненні до народу".

Свою популярність Михайло спрямував на користь ЗСУ. Так, сьогодні, 3 вересня, спільно із фондом "Повернись живим" Михайло проводить незвичайні благодійні вибори.

"Один голос — це 100 гривень, які можна скласти та кинути в банку, як бюлетень", — пояснив блогер.

Голосування у 8 містах пройде очно. інші ж охочі можуть підтримати Лебіговича онлайн.

За 15 хвилин виборів "народний кандидат" зібрав 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, у липні блогер зібрав понад 8 млн грн на безпілотник "Сич".

Також стало відомо, що в Івано-Франківську Михайлу Лебізі заборонили провести благодійні "вибори".