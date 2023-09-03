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Благодійні "вибори Лебіговича": "кандидат" зібрав мільйон за перші 15 хвилин голосування

3 вересня 2023 18:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Благодійні "вибори Лебіговича": "кандидат" зібрав мільйон за перші 15 хвилин голосування
Блогер Михайло Лебіга "Лебігович". Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Блогер та стрімер Михайло Лебіга, останніми днями відомий як "Лебігович", не планує політичної кар'єри. Однак "народний кандидат" 3 вересня проводить благодійне "голосування"у двох форматах — офлайн та онлайн. 

Про це Михайло Лебіга розповів в Instagram.

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"Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки та межі. Я ніколи не піду ні в депутати, ні в президенти. Але це доказує те, що ми з вами живемо у вільній, демократичній країні і якщо ви кого-небудь захочете, ви його оберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко, за що вам велике дякую", – зявив блогер у "зверненні до народу".

Свою популярність Михайло спрямував на користь ЗСУ. Так, сьогодні, 3 вересня, спільно із фондом "Повернись живим" Михайло проводить незвичайні благодійні вибори.

"Один голос це 100 гривень, які можна скласти та кинути в банку, як бюлетень", — пояснив блогер.  

Голосування у 8 містах пройде очно. інші ж охочі можуть підтримати Лебіговича онлайн. 

За 15 хвилин виборів "народний кандидат" зібрав 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, у липні блогер зібрав понад 8 млн грн на безпілотник "Сич".

Також стало відомо, що в Івано-Франківську Михайлу Лебізі заборонили провести благодійні "вибори".

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