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Благотворительные "выборы Лебиговича": "кандидат" собрал миллион в первые 15 минут голосования

3 сентября 2023 18:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Благотворительные "выборы Лебиговича": "кандидат" собрал миллион в первые 15 минут голосования
Блогер Михаил Лебига "Лебигович". Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Блогер и стример Михаил Лебига, в последние дни известный как "Лебигович", не планирует политической карьеры. Однако "народный кандидат" 3 сентября проводит благотворительное "голосование" в двух форматах — офлайн и онлайн.

Об этом Михаил Лебига рассказал в Instagram.

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"Это все один большой прикол, который вышел за все рамки и границы. Я никогда не уйду ни в депутаты, ни в президенты. Но это доказывает то, что мы с вами живем в свободной демократической стране и если вы кого-нибудь захотите, вы его выберете. Этот прикол, если честно, зашел очень далеко, за что вам большое спасибо" , — заявил блоггер в "обращении к народу".

Свою популярность Михаил спрашивал это в пользу ВСУ. Так, сегодня, 3 сентября, совместно с фондом "Вернись живым" Михаил проводит необычные благотворительные выборы.

"Один голос — это 100 гривен, которые можно сложить и бросить в банке, как бюллетень", — объяснил блоггер.

Голосование в 8 городах пройдет очно. другие же желающие могут поддержать Лебиговича онлайн.

За 15 минут выборов "народный кандидат" собрал 1 миллион гривен.

Напомним, в июле блоггер собрал более 8 млн грн на беспилотник "Сыч" .

Также стало известно, что в Ивано-Франковске Михаилу Лебиге запретили провести благотворительные "выборы".

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