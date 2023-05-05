Благодійній платформі UNITED24 виповнився рік: що вдалося зробити для українців

Благодійну платформу UNITED24 заснували за ініціативи Президента України Володимира Зеленського Фото: REUTERS

Сьогодні, 5 травня, фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнився рік. Команда благодійників ділиться результатами та зборами. Як зазначається, за рік роботи на рахунки НБУ надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

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Яким був цей рік

За кошти, які надійшли через UNITED24, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА, розповідає команда.

А також відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині і започаткували перший у світі флот морських дронів.

"Ми задумували платформу UNITED24 як таку, що об'єднає довкола допомоги Україні весь світ. Через рік роботи можна сказати, що це вдалося. Через UNITED24 нашу країну підтримують мільйони людей у понад сотні країн. У цей день ми знову висловлюємо подяку всім донорам платформи, внески яких рятують життя, повертають життя, захищають життя і наближають перемогу України", — сказав Президент України Володимир Зеленський.

Амбасадорами платформи стали всесвітньо відомі зірки

Представниками платформи стали 16 зірок: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл та Лієв Шрайбер, акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

"За рік ми втілили з UNITED24 понад 50 великих цільових зборів та реалізували понад 100 стратегічних партнерств з найвідомішими компаніями світу. Але головне, що UNITED24 стала зручним цифровим інструментом для пожертв від людей звідусіль. Платформа також підштовхнула до створення "Армії дронів", стратегічного державного проєкту, який наразі впливає на хід подій на фронті",— зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наймасштабніший збір UNITED24

Як зазначається в матеріалі, серед найбільших цільових зборів UNITED24 — перший флот морських дронів. На безпілотники було зібрано понад 500 000 000 гривень.

Завдяки лімітованій партії "АРТЕМСОЛІ" із шахт українського Соледара зібрали понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для українських розвідників. Найбільшим збором за напрямом "Медична допомога" став фандрейзинг на автівки швидкої допомоги типу С, кажуть у компанії.

Завдяки міжнародному бізнесу та донорам з усього світу було зібрано понад 460 000 000 гривень. На напрям "Відбудова України" наразі зібрано 655 802 973 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.