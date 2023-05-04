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Україна очікує на чіткий сигнал від НАТО, — Зеленський

4 травня 2023 17:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна очікує на чіткий сигнал від НАТО, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з прем’єрами Нідерландів та Бельгії у Гаазі. 

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Зеленський зауважив, що Україна хотіла би почути від партнерів на саміті у Вільнюсі "щось більше, ніж про "відкриті двері" Альянсу". 

"Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни", — зауважив він. 

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи запитання про Україну і НАТО, нагадав фразу генсека Альянсу про те, що Україна "належить до євроатлантичної родини" і "одного дня буде в НАТО". 

"Щодо Нідерландів — ми підтримуємо амбіції України щодо членства в НАТО. Ми зараз працюємо над тим, щоби на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед і не повернулися до формулювань, які були на Бухарестському саміті чи ще якихось. Щоб це був явний крок. Що саме це буде — буде обговорюватися у наступні 4-6 тижнів", — додав Рютте.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

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