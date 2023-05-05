Благотворительной платформе UNITED24 исполнился год: что удалось сделать для украинцев

Благотворительную платформу UNITED24 учредили по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Сегодня, 5 мая, фандрейзинговой платформе UNITED24 исполнился год. Команда благотворителей делится результатами и собраниями. Как отмечается, за год работы на счета НБУ поступило более 325 миллионов долларов взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран.

Об этом сообщает прессслужба UNITED24.

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Каким был этот год

За средства, поступившие через UNITED24, профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования, законтрактовали более 3839 БПЛА, рассказывает команда.

А также отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине и начали первый в мире флот морских дронов.

"Мы задумывали платформу UNITED24 как объединяющую вокруг помощи Украине весь мир. Через год работы можно сказать, что это удалось. Через UNITED24 нашу страну поддерживают миллионы людей более сотни стран. В этот день мы снова выражаем благодарность всем донорам платформы, вклады которых спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины", — сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Амбасадорами платформы стали всемирно известные звезды

Представителями платформы стали 16 звезд: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актеры Марк Гэмилл и Лиев Шрайбер, актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, подводный историк певец Брэд Пэйсли, путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

"За год мы воплотили с UNITED24 более 50 крупных целевых собраний и реализовали более 100 стратегических партнерств с самыми известными компаниями мира. Но главное, что UNITED24 стала удобным цифровым инструментом для пожертвований от людей отовсюду. проекта, который влияет на ход событий на фронте", — отмечает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Самый масштабный сбор UNITED24

Как отмечается в материале, среди крупнейшего целевого собрания UNITED24 — первый флот морских дронов. На беспилотники было собрано более 500 миллионов гривен.

Благодаря лимитированной партии "АРТЕМСОЛИ" из шахт украинского Соледара собрали более 58,5 млн гривен на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. Крупнейшим сбором по направлению "Медицинская помощь" стал фандрейзинг на авто скорой помощи типа С, говорят в компании.

Благодаря международному бизнесу и донорам со всего мира было собрано более 460 000 000 гривен. На направление "Восстановление Украины" собрано 655 802 973 грн.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.