Головні новини України та світу за 12 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

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У четвер 12 жовтня очільник ГУР Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу, та наголосив, що світ наближається до Третьої світової війни. Водночас поліціянти та судмедексперти встановили всіх загиблих внаслідок удару російської ракети "Іскандер" по кафе у селі Гроза на Харківщині. А в ДТЕК попередили, що ця зима буде складнішою за попередню, оскільки ПКС РФ можуть збільшити удари по критичній інфраструктурі.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 12 жовтня.

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Буданов прогнозує Третю світову війну

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що світ поступово наближається до Третьої світової війни. За його словами російські ГРУ та ФСБ передали бойовикам ХАМАС стрілецьку зброю, російський супутник вийшов на геостаціонарну орбіту Ізраїлю для розвідки, в Лівані з'явилося кремлівське пропагандистське радіомовлення, а також бойовики активно використовували дрони-камікадзе під час нападу.

Ідентифікація усіх загиблих у Грозі

Наслідки удару РФ по селу Гроза. Фото: МВС

Поліцейські та судмедексперти ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару ракетою "Іскандер" по кафе у селі Гроза на Харківщині. Встановлено особистості всіх 59 загиблих: за інформацією від правоохоронців, всі загиблі — місцеві мешканці. Робота тривала 6 діб із залученням ДНК-лабораторій.

ДТЕК попереджає

Працівник компанії ДТЕК. Фото: DTEK

У ДТЕК застерегли українців, що ця зима буде набагато складніша, ніж попередня. За словами керівника ДТЕК Максима Тимченка, стратегічна авіація повітряно-космічних сил Росії може вдатися до сильніших і масованих обстрілів українських об'єктів енергетичної інфраструктури. Також в холдингу очікують на покращення ситуації з доправленням нових систем ППО в Україну.

ПАРЄ про голодомор

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Facebook

Також сьогодні у Парламентській асамблеї Ради Європи визнали голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Керівництву подякував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті закатованих більшовиками людей, надсилає сигнал Москві, що на Кремль чекатиме найсуворіше покарання за подібні злочини.

Ізраїльський ультиматум Палестині

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Хац. Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Ну і в Міністерстві енергетики Ізраїлю заявили, що Палестині не бачити ані світла, ані води, допоки бойовики ХАМАС не виконають їхніх умов. Уряд вимагає звільнити заручників. За словами міністра енергетики Ізраїлю Ісраеля Хаца, гуманітарна допомога має надаватися тільки гуманним людям, тоді як дикуни-вбивці заслуговують на "поголівну смерть". Така реакція зумовлена появою в Ізраїля доказів про закатованих мусульманськими терористами ізраїльських немовлят.

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