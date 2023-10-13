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Буданов про Израиль, идентификация погибших в Грозе, ДТЭК про эту зиму: главные новости 12 октября

13 октября 2023 08:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Главные новости Украины и мира за 12 октября - подробнее в Новини.LIVE
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В четверг 12 октября глава ГУР Кирилл Буданов привел факты о причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа и подчеркнул, что мир близится к Третьей мировой войне. В то же время полицейские и судмедэксперты установили всех погибших в результате удара российской ракеты "Искандер" по кафе в селе Гроза Харьковской области. А в ДТЭК предупредили, что эта зима будет сложнее предыдущей, поскольку ВКС РФ могут увеличить удары по критической инфраструктуре.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 12 октября.

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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что мир постепенно приближается к Третьей мировой войне. По его словам, российские ГРУ и ФСБ передали боевикам ХАМАС стрелковое оружие, российский спутник вышел на геостационарную орбиту Израиля для разведки, в Ливане появилось кремлевское пропагандистское радиовещание, а также боевики активно использовали дроны-камикадзе во время нападения.

Идентификация всех погибших в Грозе

Удар по кафе в Харьковской области: всех погибших идентифицировали
Последствия удара РФ по селу Гроза. Фото: МВД

Полицейские и судмедэксперты идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара ракетой "Искандер" по кафе в селе Гроза Харьковской области. Установлены личности всех 59 погибших: по информации правоохранителей, все погибшие — местные жители. Работа продолжалась 6 суток с использованием ДНК-лабораторий.

ДТЭК предупреждает

ДТЭК предупреждает украинцев о сложной зиме 2023-2024
Работник компании ДТЭК. Фото: DTEK

В ДТЭК предупредили украинцев, что эта зима будет гораздо сложнее предыдущей. По словам руководителя ДТЭК Максима Тимченко, стратегическая авиация воздушно-космических сил России может прибегнуть к более сильным и массированным обстрелам украинских объектов энергетической инфраструктуры. Также в холдинге ожидают улучшения ситуации с доставкой новых систем ПВО в Украину.

ПАСЕ о голодоморе

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев: реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Facebook

Также сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы признали голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Руководство поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что восстановление исторической справедливости и чествование памяти замученных большевиками людей, посылает сигнал Москве, что Кремль будет ждать строжайшее наказание за подобные преступления.

Израильский ультиматум Палестине

В Минэнергетики Израиля объяснили, при каких условиях вернут свет и воду в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Хац. Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Ну и в Министерстве энергетики Израиля заявили, что Палестине не видать ни света, ни воды, пока боевики ХАМАС не выполнят их условия. Правительство требует освободить заложников. По словам министра энергетики Израиля Исраэля Хаца, гуманитарная помощь должна оказываться только гуманным людям, тогда как дикари-убийцы заслуживают "поголовной смерти". Такая реакция обусловлена появлением у Израиля доказательств о замученных мусульманскими террористами израильских младенцах.

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