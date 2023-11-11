Буданов у річницю звільнення звернувся до жителів Херсона

Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав жителів Херсона з першими роковинами визволення міста від російських окупантів. За його словами, Херсон став символом мужності.

Про це Буданов повідомив у соцмережах.

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Звернення Буданова до жителів Херсона

"Дорогі жителі незламаного та мужнього Херсона, вітаю вас зі знаковим та переломним днем — першою річницею звільнення міста-героя Херсона від російських окупантів", — сказав Буданов.

За словами голови ГУР, Херсон перевернув драматичну сторінку окупації у своїй історії та продовжує мужньо стояти та боротися.

"Так буде завжди. Нехай розвивається та квітне наш героїчний Херсон", — додав Буданов.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона. Рівно рік тому, 11 листопада 2022 року, український прапор повернувся до Херсона.