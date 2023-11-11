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Буданов у річницю звільнення звернувся до жителів Херсона

11 листопада 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов у річницю звільнення звернувся до жителів Херсона
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав жителів Херсона з першими роковинами визволення міста від російських окупантів. За його словами, Херсон став символом мужності.

Про це Буданов повідомив у соцмережах.

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"Дорогі жителі незламаного та мужнього Херсона, вітаю вас зі знаковим та переломним днем — першою річницею звільнення міста-героя Херсона від російських окупантів", — сказав Буданов.

За словами голови ГУР, Херсон перевернув драматичну сторінку окупації у своїй історії та продовжує мужньо стояти та боротися.

"Так буде завжди. Нехай розвивається та квітне наш героїчний Херсон", додав Буданов.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вшанував річницю визволення Херсона. Рівно рік тому, 11 листопада 2022 року, український прапор повернувся до Херсона.

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