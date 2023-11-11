Буданов в годовщину освобождения обратился к жителям Херсона
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил жителей Херсона с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По его словам, Херсон стал символом мужества.
Об этом Буданов сообщил в соцсетях.
Обращение Буданова к жителям Херсона
"Дорогие жители несломленного и мужественного Херсона, поздравляю вас ос знаковым и переломным днем — первой годовщиной освобождения города-героя Херсон от российских оккупантов", — сказал Буданов.
По словам главы ГУР, Херсон перелистнул драматическую страницу оккупации в своей истории и продолжает мужественно стоять и бороться.
"Так будет всегда. Пусть развивается и цветет наш героический Херсон", — добавил Буданов.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил годовщину освобождения Херсона. Ровно год назад, 11 ноября 2022 года, украинский флаг вернулся в Херсон.
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