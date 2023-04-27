CБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про маріупольських захисників. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала ще одну агентку Кремля. Вона очолювала лави топпосадовців у Полтавській області.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі кримінальної справи

Фігурантка справи — голова Полтавського райсуду. На службу до РФ жінка вийшла добровільно ще на початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. На той час вона проживала в Бердянську і працювала суддею в міськрайнному суді.

"Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, наприкінці березня 2022 року жінка передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

CБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про маріупольських захисників. Фото: Служба безпеки України

"Поплічниця" Кремля закликала й інших працівників суду переходити на бік окупантів. У разі, якщо ті відмовлялися, "здавала" людей до російських каральних органів.

"Влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду", — зазначають у СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, повідомили у Службі безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала десятьох осіб, які допомагали "ухилянтам" переправлятися за кордон.