CБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про маріупольських захисників
Служба безпеки України затримала ще одну агентку Кремля. Вона очолювала лави топпосадовців у Полтавській області.
Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.
Деталі кримінальної справи
Фігурантка справи — голова Полтавського райсуду. На службу до РФ жінка вийшла добровільно ще на початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. На той час вона проживала в Бердянську і працювала суддею в міськрайнному суді.
"Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", — йдеться в повідомленні.
Як зазначають у СБУ, наприкінці березня 2022 року жінка передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.
"Поплічниця" Кремля закликала й інших працівників суду переходити на бік окупантів. У разі, якщо ті відмовлялися, "здавала" людей до російських каральних органів.
"Влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду", — зазначають у СБУ.
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, повідомили у Службі безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала десятьох осіб, які допомагали "ухилянтам" переправлятися за кордон.