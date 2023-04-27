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CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках

27 апреля 2023 18:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках
CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках. Фото: Служба безопасности Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Кремля. Она возглавляла ряды топ-чиновников в Полтавской области. 

Об этом пишет СБУ в своем Telegram-канале.

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Детали уголовного дела

Фигурантка дела председатель Полтавского райсуда. На службу в РФ женщина вышла добровольно еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В то время она проживала в Бердянске и работала судьей в горрайонном суде.

"После захвата южного города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области. Там она познакомилась с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, в конце марта 2022 года женщина передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках. Фото: Служба безопасности Украины

Сторонница Кремля призвала и других работников суда переходить на сторону оккупантов. В случае, если те отказывались, "сдавала" людей в российские карательные органы.

"Летом прошлого года чиновник выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии обосновалась в Полтавский райсуд", — отмечают в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения — содержании под стражей, сообщили в Службе безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала десять человек, которые помогали "уклонистам" переправляться за границу.

 

 

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