Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 9 червня

Черга автомобілів на українському кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

З'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 21:00 8 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 95 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 130 л/а, 9 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 196 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 8 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на Київщині викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема, до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.