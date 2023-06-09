Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 9 червня
З'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на виїзд з України
Станом на 21:00 8 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 95 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 130 л/а, 9 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 196 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" — 8 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, на Київщині викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема, до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.