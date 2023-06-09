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Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 9 червня

9 червня 2023 05:30
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Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 9 червня
Черга автомобілів на українському кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 21:00 8 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 95 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 130 л/а, 9 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 196 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

  • "Тиса" — 8 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на Київщині викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема, до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.

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