Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 9 июня
Появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 21:00 8 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 95 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 130 л/а, 9 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 196 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" —- 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 8 л/а, 1 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, в Киевской области разоблачили начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности, в Молдову и Венгрию.