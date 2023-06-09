Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 9 июня

Очередь автомобилей на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 21:00 8 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 95 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 130 л/а, 9 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 196 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" —- 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 8 л/а, 1 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, в Киевской области разоблачили начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности, в Молдову и Венгрию.