Виїзд чоловіків за кордон. Фото: Getty Images

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, через що для більшості військовозобов'язаних чоловіків діє заборона на виїзд за кордон. Та як зміниться ситуація, коли Україна переможе?

Прогноз дав юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі "24 Канал".

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Насправді це питання не таке просте, як здається на перший погляд. Як зазначає правознавець, наразі передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану, досить складно.

Юрчак пояснює, що дані обмеження прив'язані до надзвичайного та воєнного стану. Тож якщо воєнний стан буде скасований, але при цьому оголошений надзвичайний стан, то обмеження для чоловіків щодо виїзду за кордон продовжать діяти.

Однак, якщо після завершення війни жоден з цих двох станів не буде діяти, то й ці обмеження теж не будуть застосовуватися за чинним законодавством. А отже чоловіки зможуть вільно перетинати кордон.

Також юрист звернув увагу на ще один важливий нюанс. За його словами, наразі всі обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років встановлені виключно на рівні одного документу. Мова йде про постанову Кабінету міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: Getty Images

Виїзд чоловіків за кордон під час війни — хто має право

Наразі наступні категорії чоловіків мають право виїжджати з України під час вийни:

особи до 18 років та після 60 років;

зняті з військового обліку за станом здоров'я;

особи з інвалідністю І–III групи;

тимчасово непридатні до військової служби (на обмежений строк 6-12 місяців);

багатодітні батьки (які мають трьох і більше дітей віком до 18 років);

батьки одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

особи, які супроводжують людину з інвалідністю або тяжкохвору, опікуни та піклувальники;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

особи, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів;

працівники залізничного транспорту, а також моряки, які працюють на міжнародних рейсах;

спортсмени, тренери, спеціалісти з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах за рішенням Міністерства спорту;

діячі культури, артисти за наявності дозволу від Міністерства культури;

держслужбовці (як чоловіки, так і жінки) за наявності відповідного дозволу.

військові, які їдуть на лікування або реабілітацію;

військові, які їдуть на навчання.

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