Выезд мужчин за границу — снимут ли в Украине ограничения после войны

Выезд мужчин за границу. Фото: Getty Images

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому для большинства военнообязанных мужчин действует запрет на выезд за границу. Как изменится ситуация, когда Украина победит?

Прогноз дал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 Канал".

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На самом деле этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Как отмечает правовед, пока предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения, достаточно сложно.

Юрчак объясняет, что данные ограничения привязаны к чрезвычайному и военному положению. Если военное положение будет отменено, но при этом объявлено чрезвычайное положение, то ограничения для мужчин по выезду за границу продолжат действовать.

Однако если после окончания войны ни одно из этих двух сословий не будет действовать, то и эти ограничения тоже не будут применяться по действующему законодательству. А значит, мужчины смогут свободно пересекать границу.

Также юрист обратил внимание на еще один немаловажный нюанс. По его словам, все ограничения относительно выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет установлены исключительно на уровне одного документа. Речь идет о постановлении Кабинета министров Украины №57 от 27 января 1995 года.

Выезд мужчин за границу. Фото: Getty Images

Выезд мужчин за границу во время войны — кто имеет право

Следующие категории мужчин имеют право выезжать из Украины во время войны:

лица до 18 лет и после 60 лет;

сняты с военного учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I–III группы ;

временно непригодны военной службы (на ограниченный срок 6-12 месяцев);

многодетные родители (имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет);

родители одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

лица, сопровождающие человека с инвалидностью или тяжелобольного, опекуны и попечители;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

лица, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов;

работники железнодорожного транспорта, а также моряки, работающие на международных рейсах;

спортсмены, тренеры, специалисты по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах по решению Министерства спорта;

деятели культуры, артисты при наличии разрешения от Министерства культуры;

госслужащие (как мужчины, так и женщины) при наличии соответствующего разрешения.

военные, которые едут на лечение или реабилитацию;

военные, которые едут на учебу.

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