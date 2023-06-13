Як українцям виїхати за кордон на лікування під час війни — важливі умови

Перевірка документів при перетині кордону. Фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення росії, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть вільно виїжджати за кордон. Проте українці мають право виїжджати з країни, прямуючи на лікування в іноземні клініки.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, хто та як може виїхати на лікування за кордон.

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Варто зазначити, що МОЗ прийняло Наказ від 05.04.2022 № 574, яким затвердило критерії направлення українців для лікування за кордон на період дії воєнного стану та визначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію такого направлення

Хто може виїхати в іншу країну на лікування

Згідно з вищезгаданим Наказом, отримати медичну допомогу за кордоном можуть:

пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії РФ;

дорослі пацієнти з онкологічними захворюваннями, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (тобто, допомоги із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності);

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (допомоги від травм, які виникли внаслідок опіків);

діти з онкологічними захворюваннями;

діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями.

Пацієнти в лікарні. Фото: РБК Україна

Як отримати лікування за кордоном

За роз’ясненнями МОЗ для осіб, які відповідають наведеним вище критеріям, є два шляхи отримання лікування за кордоном:

звернутися в обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану;

подати заявку через сайт МОЗ особисто.

На підставі такої заяви приймається рішення про внесення такого пацієнта в евакуаційний лист. Медична евакуація для українських пацієнтів є безоплатною.

Як відбувається процес так званої медичної евакуації

Після внесення пацієнта до евакуаційного листа, МОЗ надсилає запит до країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської Економічної Зони про необхідність медичної евакуації. Міністерство отримує пропозиції та підтверджує можливість евакуації.

МОЗ використовує пропозиції та можливості партнерських клінік і інших країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема, США, Канади тощо.

Міністерство визначає час та пункт перетину кордону, узгоджує перетин із прикордонною службою. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.

Медична евакуація пацієнта. Фото: МОЗ

Які документи потрібні для перетину кордону

Необхідність лікування за кордоном підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", яку заповнює лікар, який здійснює координацію пацієнтів в іншу країну.

Для перетину державного кордону потрібні будуть документи, що підтверджують право на виїзд та в’їзд в Україну, лист міністра охорони здоров’я України, що погоджений з іноземною стороною про перелік осіб, які можуть там лікуватися.

Пацієнт (його рідні) повинні подбати про документи, що посвідчують особу — закордонний паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей).

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Хто може супроводжувати хворого за кордон

Виїзд хворих дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення — його батьків, чоловіка або дружини, дітей, зокрема усиновлених.

МОЗ наголошує, що пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі, якщо існує потреба у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді.

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