Як українцям виїхати за кордон на лікування під час війни — важливі умови

Чи мають право чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни: умови
З початку повномасштабного вторгнення росії, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, через що військовозобов'язані чоловіки не можуть вільно виїжджати за кордон. Проте українці мають право виїжджати з країни, прямуючи на лікування в іноземні клініки.
Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, хто та як може виїхати на лікування за кордон.
Варто зазначити, що МОЗ прийняло Наказ від 05.04.2022 № 574, яким затвердило критерії направлення українців для лікування за кордон на період дії воєнного стану та визначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію такого направлення
Хто може виїхати в іншу країну на лікування
Згідно з вищезгаданим Наказом, отримати медичну допомогу за кордоном можуть:
- пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії РФ;
- дорослі пацієнти з онкологічними захворюваннями, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (тобто, допомоги із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності);
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (допомоги від травм, які виникли внаслідок опіків);
- діти з онкологічними захворюваннями;
- діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями.
Як отримати лікування за кордоном
За роз’ясненнями МОЗ для осіб, які відповідають наведеним вище критеріям, є два шляхи отримання лікування за кордоном:
- звернутися в обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану;
- подати заявку через сайт МОЗ особисто.
На підставі такої заяви приймається рішення про внесення такого пацієнта в евакуаційний лист. Медична евакуація для українських пацієнтів є безоплатною.
Як відбувається процес так званої медичної евакуації
Після внесення пацієнта до евакуаційного листа, МОЗ надсилає запит до країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської Економічної Зони про необхідність медичної евакуації. Міністерство отримує пропозиції та підтверджує можливість евакуації.
МОЗ використовує пропозиції та можливості партнерських клінік і інших країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема, США, Канади тощо.
Міністерство визначає час та пункт перетину кордону, узгоджує перетин із прикордонною службою. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.
Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.
Які документи потрібні для перетину кордону
Необхідність лікування за кордоном підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", яку заповнює лікар, який здійснює координацію пацієнтів в іншу країну.
Для перетину державного кордону потрібні будуть документи, що підтверджують право на виїзд та в’їзд в Україну, лист міністра охорони здоров’я України, що погоджений з іноземною стороною про перелік осіб, які можуть там лікуватися.
Пацієнт (його рідні) повинні подбати про документи, що посвідчують особу — закордонний паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей).
Хто може супроводжувати хворого за кордон
Виїзд хворих дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення — його батьків, чоловіка або дружини, дітей, зокрема усиновлених.
МОЗ наголошує, що пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі, якщо існує потреба у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді.
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