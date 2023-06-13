Как украинцам выехать за границу на лечение во время войны — важные условия

Имеют ли право мужчины выехать за границу на лечение во время войны: условия
С начала полномасштабного вторжения россии, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего военнообязанные мужчины не могут свободно выезжать за границу. Однако украинцы имеют право уезжать из страны, направляясь на лечение в иностранные клиники.
Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, кто и как может выехать на лечение за границу.
Следует отметить, что Минздрав принял Приказ от 05.04.2022 № 574, которым утвердило критерии направления украинцев для лечения за границу на период действия военного положения и определения учреждений здравоохранения, осуществляющих координацию такого направления
Кто может уехать в другую страну на лечение
Согласно вышеуказанному Приказу, получить медицинскую помощь за границей могут:
- пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии РФ;
- взрослые пациенты с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи (т.е. помощи с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности);
- пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (помощи от травм, возникших в результате ожогов);
- дети с онкологическими заболеваниями;
- дети с редкими (орфанными) заболеваниями.
Как получить лечение за границей
Согласно разъяснениям Минздрава для лиц, отвечающих приведенным выше критериям, есть два пути получения лечения за границей:
- обратиться в областной департамент здравоохранения, имеющий определенное лицо, ответственное за направление граждан Украины на лечение за границей на период действия военного положения;
- подать заявку через сайт Минздрава лично.
На основании такого заявления принимается решение о внесении такого пациента в эвакуационное письмо. Медицинская эвакуация для украинских пациентов безвозмездна.
Как происходит процесс так называемой медицинской эвакуации
После внесения пациента в эвакуационное письмо, Минздрав направляет запрос в страны-члены Европейского Союза и страны-члены Европейской Экономической зоны о необходимости медицинской эвакуации. Министерство получает предложения и подтверждает возможность эвакуации.
Минздрав использует предложения и возможности партнерских клиник и других стран, не являющихся членами Евросоюза, в частности, США, Канады и т.д.
Министерство определяет время и пункт пересечения границы, согласовывает пересечение с пограничной службой. При поддержке областной военно-администрации осуществляется эвакуация пациентов в определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии.
Возвращение в Украину осуществляется через посольства или консульства в стране пребывания пациента.
Какие документы нужны для пересечения границы
Необходимость лечения за границей подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", которую заполняет врач, осуществляющий координацию пациентов в другую страну.
Для пересечения государственной границы потребуются документы, подтверждающие право на выезд и въезд в Украину, письмо министра здравоохранения Украины, согласованное с иностранной стороной о перечне лиц, которые могут там лечиться.
Пациент (его родные) должны позаботиться о документах, удостоверяющих личность — загранпаспорт. Также нужны выписки из истории болезни (в частности, для детей).
Кто может сопровождать больного за границу
Выезд больных разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства — его родителей, мужа или жены, детей, в том числе усыновленных.
Минздрав отмечает, что пациента могут сопровождать родственники или близкие, если существует потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода.
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