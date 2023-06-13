Как украинцам выехать за границу на лечение во время войны — важные условия

Проверка документов при пересечении границы. Фото: ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения россии, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего военнообязанные мужчины не могут свободно выезжать за границу. Однако украинцы имеют право уезжать из страны, направляясь на лечение в иностранные клиники.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, кто и как может выехать на лечение за границу.

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Следует отметить, что Минздрав принял Приказ от 05.04.2022 № 574, которым утвердило критерии направления украинцев для лечения за границу на период действия военного положения и определения учреждений здравоохранения, осуществляющих координацию такого направления

Кто может уехать в другую страну на лечение

Согласно вышеуказанному Приказу, получить медицинскую помощь за границей могут:

пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии РФ;

взрослые пациенты с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи (т.е. помощи с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности);

пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (помощи от травм, возникших в результате ожогов);

дети с онкологическими заболеваниями;

дети с редкими (орфанными) заболеваниями.

Пациенты в больнице. Фото: РБК Украина

Как получить лечение за границей

Согласно разъяснениям Минздрава для лиц, отвечающих приведенным выше критериям, есть два пути получения лечения за границей:

обратиться в областной департамент здравоохранения, имеющий определенное лицо, ответственное за направление граждан Украины на лечение за границей на период действия военного положения;

подать заявку через сайт Минздрава лично.

На основании такого заявления принимается решение о внесении такого пациента в эвакуационное письмо. Медицинская эвакуация для украинских пациентов безвозмездна.

Как происходит процесс так называемой медицинской эвакуации

После внесения пациента в эвакуационное письмо, Минздрав направляет запрос в страны-члены Европейского Союза и страны-члены Европейской Экономической зоны о необходимости медицинской эвакуации. Министерство получает предложения и подтверждает возможность эвакуации.

Минздрав использует предложения и возможности партнерских клиник и других стран, не являющихся членами Евросоюза, в частности, США, Канады и т.д.

Министерство определяет время и пункт пересечения границы, согласовывает пересечение с пограничной службой. При поддержке областной военно-администрации осуществляется эвакуация пациентов в определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии.

Возвращение в Украину осуществляется через посольства или консульства в стране пребывания пациента.

Медицинская эвакуация пациента. Фото: МОЗ

Какие документы нужны для пересечения границы

Необходимость лечения за границей подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", которую заполняет врач, осуществляющий координацию пациентов в другую страну.

Для пересечения государственной границы потребуются документы, подтверждающие право на выезд и въезд в Украину, письмо министра здравоохранения Украины, согласованное с иностранной стороной о перечне лиц, которые могут там лечиться.

Пациент (его родные) должны позаботиться о документах, удостоверяющих личность — загранпаспорт. Также нужны выписки из истории болезни (в частности, для детей).

Проверка документов. Фото: ГНСУ

Кто может сопровождать больного за границу

Выезд больных разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства — его родителей, мужа или жены, детей, в том числе усыновленных.

Минздрав отмечает, что пациента могут сопровождать родственники или близкие, если существует потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния или необходимости последующего послеоперационного ухода.

Ранее мы писали, что для выезжающих из страны по системе "Шлях" усилят контроль и проверки.

Напомним, мы рассказывали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

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