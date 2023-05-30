Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чи може військовий вільно пересуватися містом під час воєнного стану arrow

Чи може військовий вільно пересуватися містом під час воєнного стану

30 травня 2023 19:47
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли військові можуть вільно пересуватися містом під час війни — пояснення юриста
Українські військовослужбовці. Фото: ukrafoto.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Понад 15 місяців в Україні діє загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. З перших днів війни на захист країни стало багато сміливих захисників та захисниць. Всі вони мають дотримуватися певних правил та обов'язків. Зокрема, щодо свого пересування. 

Юрист Ілля Хромець у коментарі B2Bconsult пояснив, чи можуть військовослужбовці безперешкодно переміщуватися містом й за яких умов це буде трактуватися як самовільне залишення військової частини.

Читайте також:

Коли залишення частини або служби вважається самовільним

Правознавець підкреслив, що самовільним вважається залишення частини або служби без дозволу начальника (командира), який відповідно до законодавства уповноважений надавати такий дозвіл.

Крім того, залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем кваліфікується як самовільне  за умов відсутності військового понад три доби, але не більше як місяць.

Окрім того, місцем служби, якщо воно не збігається з розташуванням частини, може бути визначене будь-яке місце, де військовослужбовець повинен упродовж певного часу виконувати військові обов’язки або перебувати за наказом чи дозволом начальника. 

 

Коли залишення частини або служби вважається самовільним
Військовослужбовець у самоволці. Фото: alamy.com/stock-photo

За яких умов військові можуть вільно пересуватися містом під час воєнного стану

Водночас залишати військову частину військовий має право, якщо: 

  • є відповідний дозвіл командира;
  • задля виконання наказу командира;
  • задля лікування;
  • з метою відрядження;
  • з метою відпустки;
  • з метою прямування до нового розташування в/ч;
  • з метою переміщення/ротації;
  • з метою навчання тощо.

Юрист наголосив, що в будь-якому випадку зазначені вище підстави мають бути документально підтверджені. 

"Військовослужбовці можуть безперешкодно переміщуватись містом за умов виконання ними певних завдань (розпоряджень) або будь-яких інших причин виключно з відома або за наказом військового керівництва", —  пояснив Хромець.

У містах військові можуть пересуватися також з метою виконання заходів правового режиму, які здійснюються у взаємодії з військовою адміністрацією, зокрема з метою забезпечення частини певними ресурсами. Ці випадки передбачені ст. 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".

 

За яких умов військові можуть вільно пересуватися містом під час воєнного стану
Українські військовослужбовці. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, яка передбачена відповідальність за самовільне залишення військової частини та як необхідно діяти військовому, коли його звинувачують у цьому правопорушенні або в дезертирстві. 

Також ми розповідали, яке покарання загрожує військовим за вживання спиртних напоїв. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB